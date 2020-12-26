"Самая ценная футболка в коллекции? Нет, не Месси. Эту майку сборной Аргентины видели уже многие. Сейчас для меня самый важный экземпляр — футболка моего дяди (Валерия Глушакова, - прим. Rusfootball.info). Недавно появилась. У меня попросили мою футболку, а взамен отдали майку ростовского СКА. Пятый номер, под которым он выступал в 1980-х", - сказал Глушаков в эфире программы "Все на Матч" на телеканале "Матч ТВ".
Напомним, что Валерий Глушаков большую часть своей карьеры провел за московский ЦСКА и СКА из Ростова-на-Дону. Также он выступал за московский "Спартак", чьим воспитанником и является, "Красную Пресню", "Пахтакор", "Котайк", финский клуб "Куусюси" и команду "Мунайши" из Казахстана. Валерий Глушаков ушел из жизни в 2017 году возрасте 58 лет.
Глушаков: самая ценная футболка в коллекции? Нет, не Месси. Моего дяди
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал, кукую из футболок своей коллекции он ценит больше всего.
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!