В частности, Бышовец отметил, что на сегодня Семак является лучшим тренером РПЛ. Вместе с тем он обозначил проблему Семака. По словам Бышовца, главному тренеру "Зенита" недостает решительности.
"Семак - толковый парень, в прошлом хороший игрок. Но есть проблема решительности ума. Незащищенное добро, незащищенная правда - это зло и несправедливость. Надо уметь отстаивать. У меня были конфликты с тренерским советом, когда мне не давали игроков. Сергею не хватает решительности", - сказал Бышовец.
Отметим, что "Зенит" является лидером чемпионата России. Коллектив Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу, набрав 41 очко. Отрыв от пребывающего на втором месте ЦСКА составляет четыре пункта.
Источник: Спорт уик-энд
Бышовец: Семак - толковый парень, но ему не хватает решительности
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о наставнике "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: "Зенит"
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