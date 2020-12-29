Галямин заявил, что удивлен уходом тренеров. По его словам, такие решения нехарактерны для ЦСКА, отличающегося стабильностью и редко идущего на радикальные меры.
"Мне удивительно такое решение, потому что стабильность — главный признак ЦСКА. Это самый стабильный клуб за последние 20 лет в России. Если принимают какие-то радикальные решения, это редкость", - заявил Галямин.
Напомним, ранее ЦСКА сообщил, что Овчинников и Онопко покинули клуб. У тренеров закончился срок действия контрактов с "армейцами".
Источник: Матч ТВ
Галямин: уход Овчинникова и Онопко меня удивил, поскольку стабильность - главный признак ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Галямин высказался об уходе тренеров Сергея Овчинникова и Виктора Онопко из армейского клуба.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!