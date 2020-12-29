Ребров: Кононов часами объяснял, как прессинговать, но мы тупо бежали вперед, и нас обрезали

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал о попытках экс-главного тренера Олега Кононова ставить командный прессинг.
Фото: ФК "Спартак"
- Кононов хотел прессинговать весь матч, а мы просто не умели. Он часами на теории объяснял, но невозможно так быстро научиться, так быстро прокачаться физически. Мы просто не понимали, что делать. Тупо бежали вперед, а нас обрезали. Сейчас Тедеско показывает, как именно должен проходить прессинг. При этом, думаю, тот прессинг, что сейчас есть у Тедеско, как раз при Кононове и начали закладывать. Только, к сожалению, Олег Георгиевич не смог донести до футболистов свое видение, а команда еще не была готова физически к такой игре, - приводит слова Реброва Sports.ru.

Олег Кононов пришел на должность главного тренера "Спартака" в середине ноября 2018 года, оставив ради этого аналогичный пост в тульском "Арсенале". В своих первых интервью во главе красно-белых специалист говорил о своем желании поставить команде классическую спартаковскую игру из девяностых - короткий пас, стеночки и забегания, однако претворить в жизнь эту идею ему не удалось. Из 36 матчей, который "Спартак" провел под руководством Олега Кононова, красно-белые выиграли 16, 6 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. В середине сентября 2019 года специалист оставил свою должность.

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Теги: Спартак Кононов Ребров
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