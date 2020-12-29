Сутормин — о матче с "Краснодаром": вся ситуация вокруг Дзюбы нас только еще больше сплотила

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин вспомнил матч 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"
— Сам день матча с "Краснодаром" выдался непростым для всей команды. Тогда же появилось всем известное видео. Но мне кажется, вся эта ситуация вокруг Артема Дзюбы нас только еще больше сплотила. Во всяком случае, ощущение было именно таким. Поэтому и смогли переломить ход встречи с таким сильным соперником и заслуженно победить, — цитирует футболиста matchtv.ru

Перед игрой 14-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги с "Краснодаром" (3:1) у Алексея Сутормина умер отец. Футболист вышел на поле на 74 минуте, а на 90+4 забил третий гол своей команды.

Помимо этого перед встречей с "быками" в сеть выложили видео интимного характера, на котором капитан "Зенита" Артем Дзюба удовлетворял сам себя. Футболиста лишили капитанской повязки в команде, а в сборную не пригласили на последний сбор команды.

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Теги: Краснодар Зенит Сутормин Дзюба
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