— Не ожидал, что после поражения от "Зенита" тренер в прямом эфире произнесет такие слова. Хотя первый звонок прозвучал туром ранее, в Сочи, когда Тедеско на пустом месте раздул скандал. Выглядело это не очень красиво. Ну а на пресс-конференции в Петербурге он ясно дал понять — ребята, я не хочу здесь оставаться, заплатите неустойку, и поеду домой. Я с уважением отношусь к Тедеско. Но так поступать нельзя, — цитирует Титова "СЭ".
35-летний Доменико Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября 2019 года. В первый год под руководством немецкого специалиста команда финишировала на седьмой строчке турнирной таблицы Тинькофф Российской Премьер-лиги, а так же дошла до полуфинала Кубка России, где уступила будущему победителю турнира "Зениту" (1:2).
В текущем сезоне "Спартак" с 35 очками занимает третью строчку в чемпионате России с 35 очками. После игры с "Зенитом" (1:3) Тедеско заявил, что не будет продлевать свой контракт, который истекает летом 2020 года.
Титов: я с уважением отношусь к Тедеско. Но так поступать нельзя
Бывший футболист "Спартака" Егор Титов высказался о ситуации с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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