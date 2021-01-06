- Говорил летом и от точки зрения не отказываюсь - "Спартак" играет, как "Уфа". Не вижу, чтобы Тедеско показал в каком-то матче тренерское искусство. Если матч не заладился - он его вытащить не может. А если матч идет хорошо, то команда бежит, забивает. Они делают одно и то же, тренер не гибкий тактический. Но есть сильные качества - интервью дает хорошо, влюбил в себя торсиду. Игроки к нему хорошо относятся, руководство, - приводит слова Гурцкая "РБ-Спорт".
В текущем сезоне "Спартак" является лидером Российской премьер-лиги по очкам, добытым после того, как команда уступала в счете - на счету красно-белых 12 таких очков, в то время как у ближайшего преследователя по этому показателю "Сочи" таких очков 6. Команда Доменико Тедеско проигрывала по ходу 10 матчей в 19 сыгранных турах, и добыла в таких встречах 3 победы и 3 ничьих, потерпев только 4 поражения. Также "Спартак" является лидером РПЛ по волевым победам - у красно-белых их 3, в то время как у остальных клубов максимум 1.
Агент Гурцкая: "Спартак" играет, как "Уфа". Не вижу тренерского искусства Тедеско
Футбольный агент Тимур Гурцкая дал оценку работе главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: youtube.com
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