По словам Гершковича, лимит на легионеров призван предотвращать появление в чемпионате России иностранных футболистов среднего уровня. Член исполкома РФС отметил, что следует закрыть дорогу ничего не представляющим из себя игрокам, которые занимают места российских футболистов.
"Лимит должен быть не по количеству, а по качеству иностранцев. Нужно закрыть дорогу в Россию тем игрокам, которые ничего из себя не представляют, но при этом занимают места российских футболистов. Такими середнячками буквально напичканы команды из нижней части турнирной таблицы РПЛ", - заявил Гершкович.
Источник: Спорт уик-энд
Гершкович: команды из нижней части турнирной таблицы РПЛ напичканы легионерами-середнячками
Член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о лимите на легионеров в российском футболе.
Фото: РИА Новости
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