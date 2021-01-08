— 20 млн евро? Думаю, эта сумма фигурирует из-за оценки Transfermarkt, которая, как мы понимаем, не всегда корректна. Думаю, что для начала переговоров эта сумма оптимальна, но это точно не окончательная стоимость Азмуна, — цитирует Малафеева Metaratings.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб проявляет интерес к подписанию 26-летнего футболиста. По сведениям, петербургский клуб оценил игрока в 20 млн евро.
В текущем сезоне Азмун забил 11 голов и отдал пять голевых передач в 20 матчах за "Зенит".
Малафеев: 20 млн евро — точно не окончательная стоимость Азмуна
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал слухи об интересе дортмундской "Боруссии" к форварду Сердару Азмуну.
Фото: ФК "Зенит"
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