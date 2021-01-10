- При Манчини "Зенитом" управлял Чинквини, вот в чем дело-то! Чинквини все определял! Его когда-то Капелло привел в нашу сборную. Все переходы в "Зените" - это Чинквини. Пять аргентинцев - это он. Ну о чем говорить? Пять! Это продолжение динамовского позора, где было восемь португальцев. Вы помните? Манише, Дерлей и еще куча. Сам факт - нельзя пачками привозить в команду! Добавлять надо точечно! Эти люди делали мощные закупки только для того, чтоб иметь мощный процент, - передает слова Орлова "Спорт-Экспресс".
Итальянский специалист Роберто Манчини был назначен главным тренером "Зенита" в июне 2017 года. Должность заместителя спортивного директора клуба при нем занял Оресте Чинквини, ранее работавший генеральным менеджером сборной России во времена главного тренера Фабио Капелло. В течение лета 2017 года сине-бело-голубые приобрели пятерых аргентинских игроков - нападающего Себастьяна Дриусси, полузащитников Леандро Паредеса, Эмилиано Ригони и Матиаса Краневиттера, а также центрального защитника Эммануэля Мамману. В настоящее время в "Зените" из них остался только Дриусси, а существенную материальную выгоду клубу принес лишь трансфер Паредеса, который был приобретен в "Роме" за 23 миллиона, а продан в "ПСЖ" за 40 миллионов евро.
Орлов: при Манчини "Зенитом" управлял Чинквини. Эти люди делали закупки для того, чтобы иметь мощный процент
Известный журналист и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов рассказал о трансферной политике клуба при главном тренере Роберто Манчини.
Фото: ФК "Зенит"
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