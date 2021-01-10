"Клуб продлил еще на год контракты с Артемом Ребровым и Андреем Ещенко. Рассчитываем, что они продолжат работать на благо команды", - передает слова директора департамента по связам с общественностью красно-белых Антона Фетисова "Спорт-экспресс".
Отметим, что в 2021 году обоим футболистам исполнится по 37 лет. Ребров в нынешнем сезоне провел за "Спартак" 1 матч в Кубке России, а на счету Ещенко 12 матчей в Российской Премьер-Лиге.
Фетисов: "Спартак" продлил еще на год контракты с Ребровым и Ещенко
"Спартак" продлил контракты с вратарем Артемом Ребровым и защитником Андреем Ещенко, чьи трудовые соглашения истекали летом 2021 года.
Фото: ФК "Спартак"
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