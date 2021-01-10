"Переговоры не ведем. Он очень сильный игрок, несколько зарубежных команд им интересовались. Мы бы его с удовольствием вернули, но это, скорее всего, у нас не получится. Думаю, "Спартак" не отдаст его за ту сумму, за которую он нам интересен", - приводит слова Шайбекова Metaratings.ru.
Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о желании "Спартака" отдать Урунова в аренду в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 20-летний узбекский хавбек принял участие в 9-и матчах в составе красно-белых и забил 1 гол. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 млн евро.
Гендиректор "Уфы": мы бы с удовольствием вернули Урунова
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков высказался о бывшем полузащитнике клуба Остоне Урунове, ныне выступающем за "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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