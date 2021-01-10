"Я еще ничего подобного не слышал. Жду, когда позвонят и расскажут, где и в какие даты будет сбор.
В команде мы тоже ничего не обсуждали на эту тему. Если действительно скажут ехать за свой счет, мне кажется, это будет совсем перебор", - заявил Костюков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что игрокам "Тамбова" было предложено поехать на первый зимний сбор в Крымск за свой счет. Ряд игроков после этого заявления приняли решение расторгнуть контракт с тамбовской командой.
Эти слухи уже опроверг спортивный директор команды Павел Худяков, сказав, что команда поедет на деньги, которые найдет сам Худяков.
В "Тамбове" непростая финансовая ситуация. Ряд футболистов бойкотировали несколько матчей первой части сезона в РПЛ.
"Тамбов" занимает 16-е место в таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 19-ти матчах.
Источник: "СЭ"
Костюков - о поездке на сбор "Тамбова" за свой счет: я ничего об этом не слышал
Нападающий "Тамбова" Михаил Костюков прокомментировал информацию о том, что игроки команды отправятся на первый сбор за свой счет.
Фото: "Тамбов"
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