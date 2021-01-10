Костюков - о поездке на сбор "Тамбова" за свой счет: я ничего об этом не слышал

Нападающий "Тамбова" Михаил Костюков прокомментировал информацию о том, что игроки команды отправятся на первый сбор за свой счет.

Фото: "Тамбов"