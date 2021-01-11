"Мы бы с удовольствием привились, но в команде многие не хотят ставить вакцину. Говорили с Прядкиным на эту тему, но ребята все отказались. Их можно понять: они молодые, болезнь проходит в легкой форме. А вот 10-20 сотрудников клуба готовы привиться. Я бы и сам вакцинировался, потому что пока самого не заденет болезнь, все думают, что это ерунда", - приводит слова Иванова Sport24.
Отметим, что средний возраст футболистов "Урала" составляет 27,9 лет. По итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги екатеринбургская команда занимает 12-е место, набрав 21 очко за 19 матчей.
Первым официальным матчем "Урала" в 2021 году станет кубковая встреча с "Уфой" 20 февраля, а 28 февраля им предстоит встретиться с "Краснодаром" в рамках 20-го тура чемпионата России.
Иванов: в "Урале" многие не хотят ставить вакцину от коронавируса
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, как в команде относятся к вакцинации от COVID-19.
Фото: ФК "Урал"
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