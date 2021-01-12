"Я хотел бы вернуться в ЦСКА. Если мне дадут шанс, я бы попробовал еще раз. Хочу показать себя! Мне очень нравится клуб, импонирует стиль Гончаренко - с удовольствием поработал бы с ним снова", - сказал Нисимура.
Контракт Нисимуры с ЦСКА действует до лета 2022 года. Прошлый год он провел в аренде в японском "Вегалта Сэндай".
Ранее сообщалось, что ЦСКА снова ищет Насимуре новый клуб.
Источник: Sport24
Нисимура: хотел бы вернуться в ЦСКА
Нападающий Такума Нисимура рассказал о том, что хотел бы вернуться в ЦСКА.
Фото: РИА Новости
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