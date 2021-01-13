— Информация о том, что я пропущу из-за травмы ближайшие два месяца, не соответствует действительности. Это неверная информация, — цитирует футболиста Metaratings.
Ранее сообщалось, что футболист получил травму колена и может пропустить несколько месяцев.
28-летний Терентьев в текущем сезоне провел 10 матчей в чемпионате России, отдав две голевые передачи.
Терентьев опроверг травму колена
Защитник "Ростова" Денис Терентьев прокомментировал информацию о своей травме.
Фото: ФК "Зенит"
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