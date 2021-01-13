"Надо ставить самые высокие цели, у нас хорошая группа. У нас хорошая команда, почти все ребята играют в своих клубах. Поэтому я думаю, что мы можем бороться за самые высокие места", - заявил Магкеев.
Напомним, молодежная сборная России попала в группу к Франции, Исландии и Дании на Евро-2021 U21.
Турнир пройдет в Венгрии и Словении. Матчи группового этапа пройдут в марте, стадия плей-офф состоится в начале июня. Сборная России квалифицировалась на чемпионат Европы с первого места в отборочной группе, где соперниками команды Галактионова были сборные Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии. Россия набрала в 10-ти матчах 23 очка.
Источник: Sport24
Магкеев - о молодежном Евро: сборная России может бороться за высокие места
Защитник "Локомотива" и молодежной сборной России Станислав Магкеев рассказал о целях национальной команды на чемпионате Европы 2021 U-21.
Фото: "Локомотив"
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