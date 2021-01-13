- Когда он пришел, сразу показал великолепную игру на левом фланге с врыванием в центральную зону, огромную технику. Благодаря Квинси "Спартак" преобразился в плане атаки, команда стала больше забивать. Промес всегда играл в стартовом составе - это говорит о том, что он был прекрасным приобретением. Я двумя руками и ногами рекомендую господину Федуну забрать его, он еще несколько лет будет показывать достойный результат, - передает слова Кавазашвили NEWS.ru.
Атакующий полузащитник амстердамского "Аякса" Квинси Промес выступал за московский "Спартак" в период с августа 2014 года по август 2018 года. 29-летний игрок провел за красно-белых 135 матчей во всех турнирах, в которых забил 66 мячей и отдал 33 голевые передачи. В текущем сезоне на счету Промеса 20 игр за "Аякс", в 15 матчах чемпионата Нидерландов он забил 5 голов, в 5 матчах Лиги чемпионов отдал 1 результативную передачу. В 2020 году футболист стал фигурантом уголовного скандала - он подозревается в нападении на человека с нанесением ему ножевого ранения.
Кавазашвили: двумя руками и ногами рекомендую Федуну забрать Промеса в "Спартак"
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили высказал мнение о необходимости возвращения в состав красно-белых полузащитника "Аякса" Квинси Промеса.
Фото: ТАСС
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