В РФС рассматривали вариант с увольнением Кашшаи и приглашением Ирматова

В прошлом году в РФС рассматривали вариант с прекращением сотрудничества с главой департамента судейства Виктором Кашшаи.

Фото: "Спорт-Экспресс"