В РФС рассматривали вариант с увольнением Кашшаи и приглашением Ирматова

В прошлом году в РФС рассматривали вариант с прекращением сотрудничества с главой департамента судейства Виктором Кашшаи.
Фото: "Спорт-Экспресс"
По данным источника, в РФС планировали назначить вместо Кашшаи другого специалиста. Главными претендентами на пост считались Милорад Мажич и Равшан Ирматов. С ними велись предварительные разговоры, однако соглашение достигнуто не было.

В итоге Мажич начал работу с судейским корпусом на Кипре. В свою очередь Ирматов продолжает являться фактическим руководителем футбольной ассоциации Узбекистана.

Отмечается, что Кашшаи останется главой судейского департамента РФС как минимум до конца текущего сезона.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Кашшаи Ирматов Мажич
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