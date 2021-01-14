По данным источника, в РФС планировали назначить вместо Кашшаи другого специалиста. Главными претендентами на пост считались Милорад Мажич и Равшан Ирматов. С ними велись предварительные разговоры, однако соглашение достигнуто не было.
В итоге Мажич начал работу с судейским корпусом на Кипре. В свою очередь Ирматов продолжает являться фактическим руководителем футбольной ассоциации Узбекистана.
Отмечается, что Кашшаи останется главой судейского департамента РФС как минимум до конца текущего сезона.
Источник: Спорт-Экспресс
В РФС рассматривали вариант с увольнением Кашшаи и приглашением Ирматова
В прошлом году в РФС рассматривали вариант с прекращением сотрудничества с главой департамента судейства Виктором Кашшаи.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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