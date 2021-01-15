Бышовец: у "Динамо" есть хорошие возможности побороться за бронзу в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о перспективах "Динамо" в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Локомотив"
По словам Бышовца, "Динамо" способно побороться за третье место в чемпионате.

"У "Динамо" есть хорошие возможности составить конкуренцию соперникам в борьбе за бронзовые медали", - отметил специалист.

Он добавил, что у команды есть ряд хороших игроков. Также он похвалил селекционную работу "Динамо".

"Есть целая группа сильных игроков, и проведенная селекция в целом оставляет хорошие перспективы. Но для их реализации, конечно, надо будет проделать достаточно большую работу", - заявил Бышовец.

Отметим, что "Динамо" набрало 30 очков в 19 турах нынешнего розыгрыша РПЛ. Московский коллектив занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Р-Спорт

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Теги: Бышовец Динамо
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