По словам Бышовца, "Динамо" способно побороться за третье место в чемпионате.
"У "Динамо" есть хорошие возможности составить конкуренцию соперникам в борьбе за бронзовые медали", - отметил специалист.
Он добавил, что у команды есть ряд хороших игроков. Также он похвалил селекционную работу "Динамо".
"Есть целая группа сильных игроков, и проведенная селекция в целом оставляет хорошие перспективы. Но для их реализации, конечно, надо будет проделать достаточно большую работу", - заявил Бышовец.
Отметим, что "Динамо" набрало 30 очков в 19 турах нынешнего розыгрыша РПЛ. Московский коллектив занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Р-Спорт
Бышовец: у "Динамо" есть хорошие возможности побороться за бронзу в РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о перспективах "Динамо" в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!