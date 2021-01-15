По информации источника, 34-летний хорват получил предложения от "Спартака", ЦСКА, "Локомотива" и "Сельты", но отклонил их. Игрок намерен перейти в "Милан" и ожидает решения итальянского клуба.
Напомним, что Манджукич был близок к переходу в "Локомотив" летом 2020 года, однако "железнодорожники" не смогли договориться с футболистом по зарплате.
На данным момент форвард находится в статусе свободного агента. Его последней командой был "Аль-Духайль" из Катара.
Источник: "твиттер" журналиста Николо Скиры
Манджукич отклонил предложения "Спартака", ЦСКА и "Локомотива" ради перехода в "Милан"
Бывший нападающий "Ювентуса" и "Баварии" Марио Манджукич мог продолжить карьеру в чемпионате России.
Фото: сборная Хорватии
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