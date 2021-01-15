Манджукич отклонил предложения "Спартака", ЦСКА и "Локомотива" ради перехода в "Милан"

Бывший нападающий "Ювентуса" и "Баварии" Марио Манджукич мог продолжить карьеру в чемпионате России.

Фото: сборная Хорватии