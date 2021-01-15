Менеджер Валерий Оганесян стал президентом "Тамбова", сообщают СМИ.
По информации источника, новый президент будет представлен команде в ближайшие сутки на межсезонном тренировочном сборе в Крымске.
Ранее Оганесян в качестве футбольного агента работал с армянскими игроками Юрой Мовсисяном и Аразом Озбилисом, а также был президентом клуба "Арарат-Москва", ставшего чемпионом зоны "Центр" ПФЛ в сезоне 2017/2018.
Источник: "Чемпионат"
Источник: экс-президент "Арарата-Москва" Оганесян стал новым президентом "Тамбова"
Бывший футбольный агент и президент "Арарата-Москва" Валерий Оганесян назначен на должность президента "Тамбова".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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