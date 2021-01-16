Ранее наставник "Зенита" Сергей Семак заявил, что "Спартак" отказался встретиться с "сине-бело-голубыми" в контрольном матче на сборах в Дубае. Антон Фетисов, занимающий пост директора по связям с общественностью "Спартака", выступил с опровержением этой информации. По его словам, встреча не состоится, поскольку клубы не смогли договориться о дате игры.
"Мы не отказывались играть. Точно так же можем сказать, что это "Зенит" отказался. Просто не удалось согласовать дату игры — мы предложили 6 или 7 февраля, а "Зенит" хотел 8 февраля, что неудобно по срокам нам", - заявил Фетисов.
Источник: РБ Спорт
В "Спартаке" опровергли информацию об отказе проводить товарищеский матч с "Зенитом"
В "Спартаке" опровергли данные об отказе проводить товарищеский матч с "Зенитом" на сборах в ОАЭ.
Фото: "Чемпионат"
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