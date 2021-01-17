Тарасов: в политику надо вникать, углубляться, чтобы не быть дураком бестолковым, ни бе, ни ме

Экс-полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал о своих взглядах на возможную политическую карьеру.
Фото: ФК "Рубин"
- Не изменилось ли мое желание попробовать себя в политике? Нет, просто сейчас об этом не думаю, но я не против. Мне интересно, но надо понять, вникать, углубляться в это дело, чтобы не быть дураком бестолковым, ни бе, ни ме не понимать. Надо понять, буду ли я приносить пользу людям, реализовывать хорошие идеи, - цитирует Тарасова "Чемпионат".

33-летний полузащитник Дмитрий Тарасов 1 января 2021 года покинул казанский "Рубин", который не стал продлевать с ним контракт. В декабре 2020 года в новогоднем ролике клуба Тарасов исполнил роль Владимира Путина, зачитывающего предновогоднее обращение к народу. В течение года опорный полузащитник принял участие в 13 матчах казанцев, в которых не отличился результативными действиями.

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Теги: Рубин Тарасов
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