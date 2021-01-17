Тарасов: в политику надо вникать, углубляться, чтобы не быть дураком бестолковым, ни бе, ни ме

Экс-полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал о своих взглядах на возможную политическую карьеру.

Фото: ФК "Рубин"