- Вижу ли себя в роли главного лет через пять? Я так далеко не загадываю. Не знаю, что будет через 2-3 месяца, что уж говорить о 5-летнем отрезке. Повторюсь, для меня в этой профессии все новое. Честно скажу, что до конца еще не перестроился, играть мне было интереснее, получалось лучше. Надо привыкать, адаптироваться, запастись терпением. Мне нравится осваивать новое дело, - передает слова Воронина "Спорт-Экспресс".
Экс-нападающий Андрей Воронин был игроком московского "Динамо" с января 2010 по июль 2014 года за вычетом годичной аренды в "Фортуну" из Дюссельдорфа с июля 2012 по июнь 2013 года. Всего в футболке "Динамо" Воронин провел 87 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 20 результативных передач. С октября 2020 года 41-летний экс-форвард входит в тренерский штаб бело-голубых под руководством Сандро Шварца.
Воронин: играть мне было интереснее, чем тренировать. Получалось лучше
Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин рассказал о том, видит ли себя в будущем главным тренером.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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