Габулов: РПЛ нельзя сокращать. Лига превратится в закрытый клуб, интерес к которому будет минимальным

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал возможное изменение числа команд-участниц РПЛ.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
— Считаю, сокращать РПЛ нельзя — это решение станет ошибкой. В таком случае мы получим соперничество команд из нескольких городов. Лига превратится в закрытый клуб, интерес к которому будет минимальным, — цитирует Габулова "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что Тинькофф Российскую Премьер-лигу могут сократить до 12 команд.

37-летний Габулов в чемпионате России выступал за "Динамо", "Аланию", ЦСКА, "Кубань", Амкар, "Анжи" и тульский "Арсенал". Вратарь закончил карьеру в 2018 году в составе бельгийского "Брюгге".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Габулов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Малафеева госпитализировали с коронавирусом
"Химки" просматривают Н’Диайе
"Оренбург" близок к подписанию контракта с украинским хавбеком
Ротенберга прооперировали в Барселоне
Хунтелар подписал контракт с "Шальке"
Крамаренко: Акинфеев сыграл в моем приглашении в ЦСКА решающую роль
"Локомотив" поменял соперника на сборах в Испании 1
Наумов: Райкович — недоразумение Николича. Серб — не уровень РПЛ, ему бы и в ФНЛ было бы тяжело 1
Еременко: надеюсь весной занять с "Ростовом" место не ниже, чем в прошлом году
Семин: с Райковичем контракт разорвали? Позвоните Кикнадзе, это же его трансфер 1
Кураньи оценил обувь Кокорина (фото) 1
Еременко: два года назад сделал правильный выбор, перейдя в "Ростов" 8
Рассказов: хочу вернуться в "Спартак" и доказать, что достоин играть в таком клубе
Миранчук включен в заявку "Аталанты" на матч с "Удинезе"
Гол племянника Кадырова помог "Ахмату" одержать победу над "Арберией" 3
Габулов: РПЛ нельзя сокращать. Лига превратится в закрытый клуб, интерес к которому будет минимальным 5
Шомуродов рассказал, как выбрал себе игровой номер в "Дженоа" 2
"Я проголодался". Соболев подшутил над Джикией
Райкович покинул "Локомотив" 12
В Испании впервые в мире купили игрока за биткоины
Мостовой: "Спартак", на мой взгляд, полностью укомплектован 12
Месси дисквалифицировали на два матча
Известна причина из-за которой Гогуа не полетел на сборы "Ротора"
"Сочи" огласил состав на первый турецкий сбор
Источник: Березуцкий и Мовсесьян могут остаться в ЦСКА
"Динамо" опубликовало ролик с медосмотра в стиле "Cyberpunk 2077" 1
Комбаров высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"
Андронов: никто из российских тренеров, кроме Газзаева, никакого еврокубка как тренер не выиграет 6
Источник: Евсеева пытаются устроить в "Локомотив" 4
CМИ: два действующих испанских футболиста получили по 2 года тюрьмы за распространение интимного видео 2
Все новости
-