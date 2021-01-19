— Считаю, сокращать РПЛ нельзя — это решение станет ошибкой. В таком случае мы получим соперничество команд из нескольких городов. Лига превратится в закрытый клуб, интерес к которому будет минимальным, — цитирует Габулова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что Тинькофф Российскую Премьер-лигу могут сократить до 12 команд.
37-летний Габулов в чемпионате России выступал за "Динамо", "Аланию", ЦСКА, "Кубань", Амкар, "Анжи" и тульский "Арсенал". Вратарь закончил карьеру в 2018 году в составе бельгийского "Брюгге".
Габулов: РПЛ нельзя сокращать. Лига превратится в закрытый клуб, интерес к которому будет минимальным
Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал возможное изменение числа команд-участниц РПЛ.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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