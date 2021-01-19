— С Райковичем контракт разорвали? Ну а я-то тут при чём? Позвоните Кикнадзе, спросите у него. Это же его трансфер, — цитирует Семина "Чемпионат".
31-летний Райкович и "Локомотив" разорвали трудовые отношения сегодня. Сербский футболист выступал за клуб с лета 2020 года.
Семин: с Райковичем контракт разорвали? Позвоните Кикнадзе, это же его трансфер
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал уход из команды защитника Слободана Райковича.
Фото: Getty Images
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