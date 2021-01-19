— Райкович — недоразумение Николича. По моей информации, он просил его купить. Марко надеялся на его помощь, но он не уровень РПЛ. Может, он и играл раньше, но сейчас ему бы и в ФНЛ было трудно. Райкович, наверное, доволен, там были отступные. А решение логичное, что балласт держать в команде, — цитирует Наумова "Чемпионат".
31-летний Райкович выступал в московском клубе с лета 2020 года, перейдя на правах свободного агента. Всего сербский футболист провел за команду девять матчей, в которых заработал три желтые и одну красную карточки.
"Локомотив" после 19 туров Тинькофф Российской Премьер-лиги набрал 28 очков и идет на восьмой строчке турнирной таблицы. В 1/8 финала Кубка России "железнодорожники" сыграют с "Тамбовом".
Наумов: Райкович — недоразумение Николича. Серб — не уровень РПЛ, ему бы и в ФНЛ было бы тяжело
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов дал комментарий по поводу разрыва контракта между клубом и защитником Слободаном Райковичем.
Фото: ФК "Локомотив"
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