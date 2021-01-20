— Я думаю, что он сможет заиграть. Саше очень хочется этого, наверное. Не могу сказать, подойдет или не подойдет ему итальянский чемпионат.
Куда бы он ни попадал — сразу играл. В "Спартаке" не получилось, не знаю, там своеобразная команда вообще, — цитирует Стаферова Sport24.
Сегодня стала появляться информация, что Кокорин является приоритетной целью для подписания в "Фиорентине". Сообщалось, что итальянский клуб готов выложить за 29-летнего российского игрока 5 млн евро, а самому Кокорину предложить зарплату в районе 1.6-1.7 млн евро.
Первый тренер Кокорина: куда бы он ни попадал — сразу играл. В "Спартаке" не получилось, там своеобразная команда вообще
Первый тренер нападающего "Спартака" Александра Кокорина Валерий Стаферов высказался о возможном уходе форварда в "Фиорентину".
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!