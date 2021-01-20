— Может, пару-тройку раз за 7 лет в Москве заходил в клубы, но не больше. Не потому, что я такой правильный, а просто боялся, что меня спалят. Деньги были, все было, мне хотелось, но вот ощущение, что меня кто-то увидит, что это сломает карьеру, что все это не стоит того – оно побеждало, — рассказал Песьяков в интервью Глебу Чернявскому.
32-летний Песьяков выступал за "Спартак" с лета 2009 по лето 2017 года, проведя за команду 44 матча, а также 34 матча за "Спартак-2". За "Ростов" Песьяков в 81 матче пропустил 86 голов и 30 раз сыграл "на ноль".
В текущем сезоне Песьяков провел 14 матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге, в которых пропустил 16 голов и семь раз сыграл "на ноль".
Песьяков объяснил, почему боялся ходить в ночные клубы в Москве
Бывший вратарь "Спартака" Сергей Песьяков рассказал о том, почему не часто ходил в ночные клубы в столице.
Фото: инстаграм Сергея Песьякова
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