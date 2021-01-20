По данным источника, "Фиорентина" заплатит за игрока четыре миллиона евро. Контракт будет рассчитан на 2,5 года. Также предполагается опция продления на один сезон. Годовая зарплата игрока в итальянском клубе составит около 1,7 миллиона евро. Кроме того, будут предусмотрены бонусы за достижения.
Напомним, что Кокорин пополнил состав "Спартака" летом 2020 года в качестве свободного агента. Он провел за "красно-белых" 10 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: "Фиорентина" заплатит 4 млн евро за Кокорина
Трансфер нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину", скорее всего, будет оформлен уже сегодня, 21 января.
Фото: "Спартак"
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