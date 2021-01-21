— Смело ли поступил Денисов, что высказался на эту тему? Что тут смелого? О нем помнили, когда он играл в футбол, когда был скандал с Черчесовым, когда его не вызвали в сборную, когда были скандалы в раздевалках и на поле. Кто такой Денисов сейчас? Остановите человека на улице, он не ответит на вопрос, кто такой Игорь Денисов, — цитирует Лебедева "РБ-Спорт".
Напомним, ранее Игорь Денисов записал обращение в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали в аэропорту после прилета из Германии, где он проходил лечение. Суд назначил Навальному арест на 30 дней и поместил в СИЗО "Матросская тишина".
36-летний Денисов закончил карьеру игрока в 2019 году в составе "Локомотива". Ранее он выступал за "Динамо", "Зенит", "Анжи" и сборную России.
Депутат Лебедев: смело ли поступил Денисов, поддержав Навального? О нем помнили, когда он играл в футбол, кто он сейчас?
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал видео экс-футболиста Игоря Денисова, на котором он выражает поддержку политику Алексею Навальному.
Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!