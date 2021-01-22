Мурзагулов: у кого-то по судейским ошибкам счет 8:3, а у "Уфы" - 0:6. Ощущение, что нас провожают

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал судейство в осенней части сезона Российской премьер-лиги.
Фото: "Горобзор"
- Недавно смотрел анализ результативных судейских ошибок от одного из спортивных СМИ. В чью-то сторону больше ошибались, в чью-то меньше. У кого-то счет 8:3, то есть 8 ошибок в пользу команды, 3 - против. У кого-то 5:5. Но когда у "Уфы" счет 0:6, у меня складывается ощущение, что нас кто-то провожает. Что происходит?! Это обидно и неприятно. Мы не намерены с этим мириться и будем об этом говорить, - передает слова Мурзагулова Sport24.

По итогам осенней части чемпионата России "Уфа" занимает 15 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, находясь в зоне прямого вылета в ФНЛ. После 19 сыгранных туров у команды из столицы Башкирии 13 очков, отставание от зоны стыковых матчей составляет 1 очко, от безопасного 12 места - 8 очков. В матче 18 тура "Уфа" уступила в гостях "Ротору" (0:1) после ошибок арбитра Василия Казарцева, который не назначил очевидный пенальти в ворота хозяев и не показал игроку волгоградцев вторую желтую карточку за игру рукой.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: УФА Мурзагулов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Мурзагулов: Газизов подумал и решил вернуться в "Уфу". Нас устраивает даже его нештатный статус
Полузащитник "Оренбурга" Шкофлек перешел в "Торпедо"
Масалитин: возможно, успешно пройти медобследование в "Фиорентине" Кокорину не удастся 5
Семин - о шансах Кокорина в "Фиорентине": будет трудиться - жизнь будет прекрасна, если нет - останется в запасе
Мурзагулов: у кого-то по судейским ошибкам счет 8:3, а у "Уфы" - 0:6. Ощущение, что нас провожают
Де Брейне из-за травмы может пропустить до шести недель
Дуглас Сантос: в Бразилии все знают, кто интересуется РПЛ, что "Зенит" - лучший клуб России 4
Гордон: я презираю Ракицкого. Нельзя ехать и играть за российские клубы 15
Дуглас Сантос: люди в Петербурге радушные, других не встречал
Мурзагулов: говорил Газизову, что долго в "Спартаке" он не проработает 2
Мурзагулов - о Дивееве: если бы не "Уфа", он работал бы продавцом в "Евросети" 2
Губерниев - о Кокорине: если он слабый – овладеет в "Фиорентине" профессией полировщика лавки
"На фоне аквадискотеки". Василий Березуцкий опубликовал фото у джакузи, пошутив о расследовании Навального 1
ЦСКА объявил о переходе Бистровича в турецкий клуб "Касымпаша" 6
"Урал" обыграл "Краснодар-2" в товарищеском матче
Каррера: я никогда не забывал Россию и "Спартак" 2
Итальянский журналист: "Фиорентина" следила за Кокориным с начала декабря. Он очень подходит клубу 1
Виллаш-Боаш прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину"
"Лацио" подписал контракт с 17-летним футболистом, игравшим только на дворовом уровне 1
Бабаев: Алексей Березуцкий брал паузу, чтобы понять, что ему ближе
Легионеры "Тамбова" обратились в ФИФА в связи с долгами по зарплате 1
Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА 1
Черданцев: Кокорин не соответствует уровню Серии А 7
Манчини: Кокорин обладал необходимым уровнем, чтобы играть за любой клуб мира, в том числе за "Реал" 4
"Реал" сообщил о заражении Зидана коронавирусом
"Эту грязь обсуждайте с авторами!" Титов отреагировал на обвинения экс-директора ЦСКА в договорном матче
"Приодев доспехи моральные". Чепчугов назвал Навального народным лидером 22
Оганесян покинул "Тамбов", не успев официально занять пост президента клуба 3
"Марио, похоже, не выспался". ЦСКА показал видео неуклюжей тренировки Фернандеса
Уткин - о переходе Кокорина в "Фиорентину": я очень счастлив. Но не за него, а за себя 1
Все новости
-