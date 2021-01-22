- Недавно смотрел анализ результативных судейских ошибок от одного из спортивных СМИ. В чью-то сторону больше ошибались, в чью-то меньше. У кого-то счет 8:3, то есть 8 ошибок в пользу команды, 3 - против. У кого-то 5:5. Но когда у "Уфы" счет 0:6, у меня складывается ощущение, что нас кто-то провожает. Что происходит?! Это обидно и неприятно. Мы не намерены с этим мириться и будем об этом говорить, - передает слова Мурзагулова Sport24.
По итогам осенней части чемпионата России "Уфа" занимает 15 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, находясь в зоне прямого вылета в ФНЛ. После 19 сыгранных туров у команды из столицы Башкирии 13 очков, отставание от зоны стыковых матчей составляет 1 очко, от безопасного 12 места - 8 очков. В матче 18 тура "Уфа" уступила в гостях "Ротору" (0:1) после ошибок арбитра Василия Казарцева, который не назначил очевидный пенальти в ворота хозяев и не показал игроку волгоградцев вторую желтую карточку за игру рукой.
Мурзагулов: у кого-то по судейским ошибкам счет 8:3, а у "Уфы" - 0:6. Ощущение, что нас провожают
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал судейство в осенней части сезона Российской премьер-лиги.
Фото: "Горобзор"
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