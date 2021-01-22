- Может быть, Газизов даже попытался быть политиком какое-то время. Но у него не могло этого получиться, потому что он прямой, откровенный человек. А чтобы в Москве работать, нужно учитывать все векторы, все полюса, силы и так далее. А там их не два - северный и южный, а на каждый квадратный метр штук десять. Я знаю, о чем говорю, я работал в Москве, - приводит слова Мурзагулова Sport24.
Экс-генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов летом 2020 года получил предложение о работе на аналогичной должности в московском "Спартаке". В июле 2020 года Газизов приступил к исполнению своих обязанностей в красно-белом клубе, сходу сделав несколько громких публичных заявлений. В частности, менеджер говорил, что есть люди, которым он на своем посту мешает. 8 декабря 2020 года "Спартак" объявил, что Газизов покидает клуб.
Мурзагулов - о Газизове: в Москве нужно учитывать все векторы и полюса. А их штук 10 на квадратный метр
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, почему у экс-генерального директора Шамиля Газизова не задалась карьера в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
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