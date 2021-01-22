Мурзагулов - о Газизове: в Москве нужно учитывать все векторы и полюса. А их штук 10 на квадратный метр

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, почему у экс-генерального директора Шамиля Газизова не задалась карьера в московском "Спартаке".

Фото: ФК "Спартак"