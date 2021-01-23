Как сообщает источник, клуб попробует в ближайшее время купить форварда.
В текущем сезоне Онугха забил четыре гола в 11 матчах чемпионата России.
"Фортуна" играет во второй Бундеслиге, где занимает третью строчку турнирной таблицы.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Фортуна" готова выкупить форварда "Тамбова"
Нападающий "Тамбова" Герман Онугха, права на которого принадлежат "Краснодару", может перейти в немецкую "Фортуну".
Фото: ФК "Краснодар"
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