"Мы ведем переговоры с ЦСКА", - заявил Пасторелло.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что ЦСКА договорился с "Ниццей" об аренде 24-летнего Данило. Отмечалось, что "армейцы" арендуют игрока до конца сезона. Также сообщалось, что в соглашение будет включена опция выкупа.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги 1 Данило поучаствовал в четырех матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Р-Спорт
Агент Данило: мы ведем переговоры с ЦСКА
Агент Федерико Пасторелло, работающий с хавбеком "Ниццы" Данило, сообщил, что представители игрока ведут переговоры с ЦСКА.
Фото: Instagram Данило
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