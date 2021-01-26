В "Зените" прокомментировали информацию о долге "Барселоне" в размере 9 млн евро за трансфер Малкома

В "Зените" рассказали о финансовой стороне сделки по трансферу нападающего Малкома из "Барселоны".





Фото: ФК "Зенит"