"Соглашение между клубами подразумевает выплату частями по заранее согласованному графику. Это нормальная практика, и у сторон нет никаких недопониманий", - сообщили в пресс-службе "Зенита".
Ранее появилась информация, согласно которой сине-бело-голубые недоплатили каталонскому клуб за переход 23-летнего бразильца около 9,4 млн евро.
Напомним, что Малком пополнил состав петербургского клуба в августе 2019 года за 40 млн евро. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он провел 15 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Источник: "Р-Спорт"
В "Зените" прокомментировали информацию о долге "Барселоне" в размере 9 млн евро за трансфер Малкома
В "Зените" рассказали о финансовой стороне сделки по трансферу нападающего Малкома из "Барселоны".
Фото: ФК "Зенит"
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