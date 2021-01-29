Федун высказался о возможных реформах Лиги чемпионов и РПЛ

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал возможные изменения в формате Лиги чемпионов и предполагаемую реформу чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
"Окончательное решение по реформе формата Лиги чемпионов должно приниматься с учётом мнений всех стран — членов УЕФА. Во главу угла должен ставиться спортивный принцип отбора участников еврокубка.

В свою очередь изменения в самой РПЛ должны проходить с учётом внешней конъюнктуры и качественного выступления российских клубов в еврокубках", - цитирует Федуна ТАСС.

Сегодня, 29 января, появилась информация, согласно которой УЕФА планирует провести глобальную реформу Лиги чемпионов на фоне разговоров о создании "Европейской суперлиги". Сообщалось, что речь идет о пересмотре распределения доходов от участия в турнире. Как изменятся сами соревнования пока остается неизвестным.

Реформа Российской Премьер-Лиги в первую очередь предполагает изменение количества клубов в турнире. Возможны варианты с увеличением числа команд до 18-и и сокращением до 12-и.

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Теги: Федун Спартак РПЛ Лига чемпионов
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