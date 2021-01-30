"Спартак" - о трансфере Промеса: с нашей стороны жестких дедлайнов нет. Переговоры как велись, так и ведутся

В "Спартаке" сообщили, что не имеют жестких дедлайнов в вопросе трансфера полузащитника "Аякса" Квинси Промеса.

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