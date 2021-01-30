Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" должен оформить трансфер Промеса до воскресенья. Как заявил руководитель департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, переговоры по переходу игрока ведутся. Со стороны "Спартака" жестких дедлайнов в вопросе трансфера нет, сообщил Фетисов.
"Переговоры как велись, так и ведутся. Сделка состоится тогда, когда стороны придут к соглашению. С нашей стороны жестких дедлайнов нет. Трансферное окно в России закрывается в конце февраля", - рассказал Фетисов.
Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В составе "красно-белых" он провел 135 матчей и забил 66 голов.
Источник: Р-Спорт
"Спартак" - о трансфере Промеса: с нашей стороны жестких дедлайнов нет. Переговоры как велись, так и ведутся
В "Спартаке" сообщили, что не имеют жестких дедлайнов в вопросе трансфера полузащитника "Аякса" Квинси Промеса.
Фото: Getty Images
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