— Когда я узнал, что основным вратарем сделали не Реброва, а меня? На тренировке к нам подошел [тренер вратарей] Джанлука Риомми и сообщил. Я, правда, ничего не понял - он на английском говорил. Поэтому переспросил у Темы: "Что он сказал?". При Риомми было неудобно уточнять, ха-ха, - цитирует Максименко Sports.ru.
22-летний вратарь Александр Максименко стал в "Спартаке" основным с начала сезона 2018/2019. Голкипер сыграл за красно-белых во всех турнирах 89 матчей, в которых пропустил 104 гола, 26 игр завершил "всухую". В текущем сезоне Максименко провел 20 встреч, пропустил в них 22 мяча, 5 матчей закончилось без пропущенных голов.
Максименко: о том, что вместо Реброва основным вратарем сделали меня, узнал от самого Реброва
Голкипер "Спартака" Александр Максименко рассказал, как узнал о том, что его сделали основным.
Фото: ФК "Зенит"
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