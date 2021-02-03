"У разных клубов свой подход к этой проблеме. Некоторые, вместо того, чтобы готовить качественные резервы в своей академии, предпочитают покупать легионеров.
Помню, как в одном из матчей "Краснодара" на поле вышли десять легионеров, только вратарь был россиянином.
Представьте, если мы уберем лимит, и ведущие клубы будут выпускать по десять легионеров. Кто тогда будет играть в сборной?
Приоритетом всегда должны быть интересы сборной России. На мой взгляд, оптимальный вариант: 6 россиян и 5 легионеров на поле", - сказал Колосков.
Напомним, сейчас в Российской Премьер-лиге действует лимит по формуле "8+17". Это означает, что в заявку команды на сезон, состоящую из 25 футболистов, может быть включено не более восьми легионеров. Во время матча нет ограничений на количество иностранных игроков на поле.
Ранее действовал лимит по схеме "6+5". На поле одновременно не могло находится более шести легионеров.
По итогам первой части чемпионата России лидирует петербургский "Зенит". Команда Сергея Семака имеет в активе 41 очков после 19-ти матчей.
Второе место занимает ЦСКА, набравший 37 очков. Тройку замыкает "Спартак", у "красно-белых" набрано 35 очков.
В весеннюю стадию еврокубков пробился только "Краснодар". Он сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против загребского "Динамо". Первая игра пройдет 18 февраля в Краснодаре.
Источник: "Советский спорт"
Колосков: 6 россиян и 5 легионеров на поле - оптимальный вариант лимита
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о том, какой лимит на легионеров можно считать оптимальным для российского футбола.
Фото: Елена Разина/Sportbox
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