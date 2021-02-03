Колосков: 6 россиян и 5 легионеров на поле - оптимальный вариант лимита

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о том, какой лимит на легионеров можно считать оптимальным для российского футбола.

Фото: Елена Разина/Sportbox