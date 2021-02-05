Напомним, ранее СМИ сообщили, что матч "Вольфсберг" - "Тоттенхэм", запланированный на 18 февраля, могут провести на нейтральном поле. Такая необходимость может возникнуть, поскольку правительство Австрии запретило въезд в страну с территорий, где был выявлен британский штамм коронавируса. Отмечалось, что рассматривается вариант с проведением игры на нейтральном поле в России или Венгрии.
По данным источника, ЦСКА готов рассмотреть возможность предоставления "ВЭБ Арены" для проведения матча, если поступит соответствующий запрос. Вместе с тем решение клуба будет зависеть от погодных условий, а также от рекомендаций агрономов, поскольку 21 февраля "армейцы" сыграют на своем поле против "СКА-Хабаровск" в 1/8 финала Кубка России.
Источник: Sport24
ЦСКА готов рассмотреть запрос на проведение матча "Вольфсберг" - "Тоттенхэм" на "ВЭБ Арене"
ЦСКА готов рассмотреть возможность предоставления своего домашнего стадиона, "ВЭБ Арены", для проведения игры 1/16 финала Лиги Европы "Вольфсберг" - "Тоттенхэм".
Фото: ТАСС
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