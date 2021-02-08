Эджуке отметил, что РПЛ - очень боевая лига, которая требует от игроков прилагать максимальные усилия.
"Я не случайно выбрал российский чемпионат для продолжения карьеры. У вас очень боевая лига, требующая от игроков максимальных усилий. Здесь нельзя всегда оставаться на одном уровне, надо развиваться, непрерывно расти, стремиться к большему и прогрессировать. Чемпионат России – очень напряженный турнир, в нем много борьбы", - заявил Эджуке.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Эджуке поучаствовал в 14 матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
ЦСКА по итогам 19 туров чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, имея в запасе 37 очков.
Источник: Bobsoccer
Эджуке: РПЛ - очень боевая лига, требующая от игроков максимальных усилий
Форвард ЦСКА Чидера Эджуке поделился мнением об уровне чемпионата России.
Фото: РПЛ
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