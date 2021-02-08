- Серьезные ли у "Рубина" амбиции? Леонид Викторович [Слуцкий] пришел сюда не просто так. В первый год он присматривался, строил команду и продолжает ее строить. Думаю, со временем мы будем решать серьезные задачи. Потому что состав подобран очень качественный для борьбы за высокие места. Нужно время, - передает слова Макарова "Спорт-Экспресс".
Казанский "Рубин" по итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице девятую строчку, набрав 28 очков в 19 стартовых матчах. Отставание от четвертого места, гарантированно дающего право принять участие в еврокубках (в одном из квалификационных раундов Лиги конференции), составляет 5 очков.
Денис Макаров: со временем "Рубин" будет решать серьезные задачи
Полузащитник "Рубина" Денис Макаров рассказал об амбициях своей команды.
Фото: ФК "Рубин"
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