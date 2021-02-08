- Как меня коснулся ковид? Я переболел и даже не почувствовал этого. Приехал из сборной и сдал положительный тест. Но болел я бессимптомно. В целом футболисты уже привыкли к новым реалиям. Но маски, перчатки - это бред. Это все не помогает. Если люди болеют, то будут болеть. Надеюсь, скоро все закончится, - цитирует Макарова "Спорт-Экспресс".
В июне 2020 года перед возобновлением чемпионата России после весенней коронавирусной паузы в Российской премьер-лиге был принят специальный медицинский регламент, предусматривающий ношение лицевых масок и резиновых перчаток, а также другие ограничения. Тем не менее, в течение оставшейся части 2020 года во всех клубах РПЛ время от времени появлялись заболевшие COVID-19.
Денис Макаров - о COVID-19: маски, перчатки - это бред, это все не помогает
Атакующий полузащитник "Рубина" Денис Макаров рассказал о том, как переболел коронавирусом.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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