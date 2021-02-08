Дюков: сокращение числа клубов РПЛ до 12 демотивирует регионы, которые стараются развивать футбол

Президент РФС Александр Дюков считает, что РПЛ не нужно сокращать до 12 команд.

Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский