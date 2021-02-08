— Сокращение числа клубов до 12, по-моему, один из форматов, который обсуждается. Это тот формат, который, мне кажется, демотивирует большое количество регионов, которые все-таки стараются развивать футбол. Это будет неправильный шаг, — цитирует Дюкова "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось, что предлагаются варианты, по которым нынешний формат РПЛ будет изменен. В частности, предлагалось сократить число команд в чемпионате России с 16 до 12.
Кроме того, Дюков пока не считает нужным увеличения лиги до 18 команд.
Дюков: сокращение числа клубов РПЛ до 12 демотивирует регионы, которые стараются развивать футбол
Президент РФС Александр Дюков считает, что РПЛ не нужно сокращать до 12 команд.
Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский
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