Как сообщает источник, 4 февраля состоялось бюро исполкома, на котором был утвержден список арбитров и ассистентов судей на вторую часть сезона 2020/2021.
В список судей, состоящий из 20 человек, включены Михаил Вилков и Владислав Безбородов. Напомним, Безбородов был отстранен от судейства после матча "Краснодар" - "Спартак" (1:3), для Вилкова последним матчем в РПЛ была игра между "Краснодаром" и "Рубином" (3:1).
Российский сезон возобновится матчами 1/8 финала Кубка России, которые пройдут с 20 по 22 февраля.
В Российской Премьер-лиге лидирует "Зенит", набравший в 19-ти матчах 41 очко. На втором месте идет ЦСКА, у армейской команды в активе 37 очков. Тройку замыкает "Спартак" с 35-ю очками.
Источник: "РБ-Спорт"
СМИ: Безбородова и Вилкова вернули в список судей РПЛ на вторую часть сезона
Владислав Безбородов и Михаил Вилков будут обслуживать матчи второй половины сезона в РПЛ.
Фото: РПЛ
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