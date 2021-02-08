СМИ: Безбородова и Вилкова вернули в список судей РПЛ на вторую часть сезона

Владислав Безбородов и Михаил Вилков будут обслуживать матчи второй половины сезона в РПЛ.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, 4 февраля состоялось бюро исполкома, на котором был утвержден список арбитров и ассистентов судей на вторую часть сезона 2020/2021.

В список судей, состоящий из 20 человек, включены Михаил Вилков и Владислав Безбородов. Напомним, Безбородов был отстранен от судейства после матча "Краснодар" - "Спартак" (1:3), для Вилкова последним матчем в РПЛ была игра между "Краснодаром" и "Рубином" (3:1).

Российский сезон возобновится матчами 1/8 финала Кубка России, которые пройдут с 20 по 22 февраля.

В Российской Премьер-лиге лидирует "Зенит", набравший в 19-ти матчах 41 очко. На втором месте идет ЦСКА, у армейской команды в активе 37 очков. Тройку замыкает "Спартак" с 35-ю очками.

Источник: "РБ-Спорт"

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Теги: РФС Вилков Безбородов
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