Головин - лучший во Франции, Вилков возвращается, Каррера нашел новый клуб. Главное за 8 февраля

Сокращения РПЛ не будет, как и расширения
Главный по российскому футболу Александр Дюков пришел на Матч ТВ, чтобы обсудить все проблемные вопросы. В первую очередь, речь зашла о расширении РПЛ. Дюков заявил, что пока не видит клубы, которые усилят чемпионат и позволят увеличить число команд до 18. При этом босс РФС признался, что и сокращать количество клубов никто не собирается, чтобы не демотивировать регионы. А как мотивировать регионы, никто не рассказал. Поэтому кейс "Тамбова", которому готов помогать арендами даже "Сочи" (вместе с "Зенитом" целая арендная матрешка получается), остается не решенным. Да и самарские "Крылья Советов" в 2 раза сократили бюджет.
Беседа коснулась и лимита, который Дюков не считает главной причиной провала команд в еврокубках. В РФС надеются, что нынешний формат лимита позволит улучшить качество легионеров.
Головин во главе всех рейтингов
Второй день обсуждается хет-трик полузащитника "Монако" Александра Головина. Французское издание №1 L'Equipe признало россиянина лучшим игроком тура. Пресса назвала Головина "новым светом "Монако". Лучшим игроком 24-го тура Лиги 1 Александра назвал и главный статистический портал Whoscored, который выписал хавбеку максимальную оценку 10.
Камбэк Михаила Вилкова
Как-то тихо-мирно на прошлой неделе, без официальных объявлений, бюро исполкома выкатило список арбитров на вторую часть чемпионата. Возможно, там переживали из-за двух фамилий. Первая - это Михаил Вилков. Арбитр, который, по официальной версии, ввел КДК в заблуждение, объясняя свои решения из матча "Краснодара" с "Рубином", спокойно возвращается к работе. Вместе с ним назначения может получать и Владислав Безбородов, который "отметился" тоже в матче с участием "Краснодара", но уже против "Спартака".
Подействовало отстранение или нет, будет известно после матчей, которые они обслужат. А то, может быть, придется менять наказание условное на реальное.
Антон Долин из мира футбола
Остановив карьеру в "Сахалинце", Дмитрий Тарасов продолжил поиски возможности баллотироваться в Госдуму. Игрок спит и видит, как ему вручают мандат. И даже негласное правило не избирать спортсменов его не останавливает. Тарасов нашел в своем плотном графике несколько минут, чтобы "на перемотке посмотреть тот самый фильм про этот дворец". Экс-полузащитник "Локо" выкатил шикарную аналитику, подпитанную сильными фактами и остроумными репликами. С мастерскими рассуждениями а-ля Антон Долин и мощными панчами а-ля Badcomedian Тарасов все разложил по полочкам. Тут, как говорится, лучше один раз прочитать.
Диссидент Макаров
Пока в стране массовая вакцинация набирает обороты, а Станислав Черчесов на личном примере показывает, как важно сделать прививку, полузащитник "Рубина" Денис Макаров высказал неоднозначное мнение по поводу коронавируса. Сначала игрок рассказал, что переболел бессимптомно, а потом поставил под сомнение все рекомендации ВОЗ, назвав маски с перчатками - бесполезной штукой в борьбе с болезнью.
И тут Макарова понесло... Закончился спич вообще мощно. Макаров заявил, что откажется от вакцины, потому что, во-первых, не верит в прививки, а, во-вторых, не хочет стать роботом. Кажется, в "Рубине" на одного подписчика Виктории Бони стало больше.
Кстати, казанский клуб играл товарищеский матч против "Томи". "Рубин" планировал играть резервным составом, но на 11 мест футболистов не хватило, пришлось 2 человек брать из томского клуба. "Томь", естественно, отдала не самых сильных, поэтому и выиграла со счетом 3:2.
Benvenuto in Italia
Когда Массимо Карреру уволили из "Спартака", основные критики итальянца акцентировали внимание на том, что специалиста долго не приглашали ни в какой клуб. Мол, большой мастер без работы сидеть не будет, к нему сразу полетят предложения. С момента увольнения Карреры из греческого АЕКа прошло чуть больше месяца, и вот специалист получает новый клуб.
Массимо возвращается в Италию, где будет работать с "Бари". Клуб выступает в итальянской Серии С. Для Карреры - это настоящая перезагрузка карьеры. Но у него есть опыт работы в Италии - он долгое время помогал Антонио Конте строить надежную оборону "Ювентуса" и сборной Италии. Теперь и "Бари" может получить сильную защиту.
Фото: Getty Images, Спорт-Экспресс, AFP