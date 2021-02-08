Маслов заявил, что методики указанных специалистов отличаются максимально.
"Максимально. Начиная с физической подготовки и заканчивая такими моментами, как дисциплина и общекомандные какие-то вещи. Все совершенно по-другому", - сказал защитник "Спартака".
Также он ответил на вопрос, жестче ли дисциплина у Тедеско. По словам Маслова, немецкий специалист все четко объясняет игрокам, не прибегая с расплывчатым формулировкам.
"Конечно. Ну, дело не в жесткости даже, а в четкой структурированности. Все четко и понятно объясняется, нет каких-то расплывчатых формулировок", - заявил Маслов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Маслов провел 17 матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Спорт-Экспресс
Защитник "Спартака" Маслов рассказал, чем Тедеско отличается от Кононова
Защитник "Спартака" Павел Маслов высказался о том, насколько сильно методики главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско отличаются от тех, по которым работал бывший наставник команды Олег Кононов.
Фото: "Спартак"
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