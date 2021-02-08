Кабелла заявил, что в Краснодаре меньше страстных болельщиков, чем в Ньюкасле, Марселе и Сент-Этьене. Вместе с тем игрок сообщил, что его часто узнают в Краснодаре.
"В Марселе, Сент-Этьене и Ньюкасле фанаты действительно очень страстные. Эта публика живет жизнью своих клубов, своя команда для нее нечто большее, чем просто привязанность, в фанатских душах команде отведено особое место. В Краснодаре таких болельщиков поменьше, здесь футбол еще не на 100 процентов подчинил себе тысячи людей. Однако меня часто узнают в городе. Оглядываются, иногда просят сфотографироваться. Ведут себя при этом уважительно и вежливо", - рассказал полузащитник "Краснодара".
Кабелла выступает за "быков" с 2019 года. До этого он играл за "Монпелье", "Ньюкасл", "Сент-Этьен" и "Марсель". Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России 30-летний француз провел 14 матчей, забил шесть голов и сделал один результативный пас.
Источник: Матч ТВ
Кабелла: в Краснодаре футбол еще не на 100 процентов подчинил себе тысячи людей
Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла сравнил болельщиков "быков" с фанатами команд, за которые он выступал ранее.
Фото: "Краснодар"
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