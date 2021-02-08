Кабелла: в Краснодаре футбол еще не на 100 процентов подчинил себе тысячи людей

Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла сравнил болельщиков "быков" с фанатами команд, за которые он выступал ранее.

Фото: "Краснодар"